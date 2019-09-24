Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > AB mahkemesinden Starbucks kararı

mahkemesinden kararı

Avrupa Birliği () Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun 'a yönelik vergi cezasının iptal edilmesine karar verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 12:27
AB mahkemesinden Starbucks kararı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Starbucks'ın AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Starbucks'ın Hollanda'da yasa dışı biçimde vergi indirimlerinden faydalandığı yönündeki AB Komisyonu kararını iptal etti.

Kararda, Starbucks ve Hollandalı yetkililer arasında şirketin daha az vergi ödemesini sağlayan anlaşmanın yasa dışı kamu desteği anlamı taşımadığı belirtti.

AB Komisyonu, 2015 yılında kahve zinciri Starbucks'a Hollanda'da sağlanan vergi kolaylıklarının yasa dışı olduğuna karar vererek, söz konusu firmaların 30 milyon avroya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Starbucks ve Hollanda, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AB mahkemesinden Starbucks kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN