Batı Trakya Türkleri’nden eğitim protestosu

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Yunanıstan'da yaşayan Batı Trakya Türkleri yıllardır eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için 3 bin kişinin katılımıyla İskeçe'de protesto gösterisi düzenledi. İskeçe Azınlık-Ortaokulu ve Lisesi'nde yaşanan yetersiz bina ve derslik sorunu nedeniyle vardiyalı eğitime geçilmek istenmesini boykot eden veliler, sloganlar ve açılan pankartlarla hükümetten yaşanan soruna çare bulunması talep etti. Yunanistan Eğitim Bakanlığı'nın bir süredir Türk azınlık okullarına farklı politika uyguladığını dile getiren veliler, eylemlere devam edeceklerini vurguladılar.