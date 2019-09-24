Buzul yası

İzlanda'nın ardından İsviçre'de de eriyen bir buzul için cenaze töreni düzenlendi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Alp'lerde bulunan Pizol buzulu için düzenlenen törene çok sayıda kişi katıldı. Lihtenştayn ile Avusturya sınırında 2 bin 700 metre yükseklikte bulunan buzulun cenaze törenine katılanlar siyah giyerek yas tuttu. Uzmanlar Pizol buzulunun yüzde 80'inin 2006'dan bu yana kaybettiğine dikkat çekti. İsviçre hükümetinin aldığı tüm önlemlere rağmen hava sıcaklığının böyle devam etmesi halinde ülkedeki buzulların yarısından fazlasının 2050'den itibaren yok olması öngörülüyor. Geçen ay İzlanda'nın 'ölen' ilk buzulu Okjokull için de cenaze töreni düzenlenmişti. Yıllar geçtikçe eriyen Okjokull, 2014 yılında, 700 yaşındayken ölü ilan edilmişti.



EN SICAK 5 YIL

İsviçre'de eriyen buzul için tören düzenlenirken, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarında ise küresel ısınmaya karşı önemli kararların alınması bekleniyor. BM toplantılarından dünya liderlerinin gündemlerinden biri de iklim değişikliği oluyor. Öte yandan Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından derlenen iklim değişikliği verilerine göre 2014-2019 arası beş yıl, kayıtlara geçen en sıcak dönemi. Deniz seviyelerindeki yükseliş de aynı dönemde önemli ölçüde hızlandı ve karbondioksit salımı yeni zirvelere ulaştı. DIŞ HABERLER

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