Furkan’ın PKK’lı katili hastaneden çıkamayacak

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Öğrenci değişim programı Erasmus kapsamında Polonya'ya giden Türk genci Furkan Kocaman'ı bıçaklayarak öldüren törör örgütü PKK üyesi Muhammet Emektar, ömür boyu psikiyatri kliniğinde tedaviye mahkum edildi. Dün görülen duruşmada hakim PKK'lı Emektar'ın cezaevinde kalanlar için tehlike arz ettiğini ve bu nedenle "süresiz" olarak psikiyatri kliniğinde tutulmasına karar verdi. Terörist, yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğinden çıkamayacak. Furkan Kocaman'ın dayısı Koray Erman da davaya katıldı. Erman, "Süresiz olarak klinikte tutulacak. Ancak ya bir doktor 'iyileşti bu' diye rapor verirse ne olacak? Bu durumda yeniden yargılanacağını öğrendim. Tutulacağı psikiyatri kliniğinden kaçması da imkansızmış" dedi. Duruşmayı Varşova Büyükelçiliği yetkilileri de takip etti. Öte yandan Türkiye'den Almanya'ya kaçan PKK'lı katilin Almanya'da da hastaneye yatırıldığı, ancak kaçmayı başarıp Polonya'ya geçtiği anlaşıldı. FRANKFURT