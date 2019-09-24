Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İngiliz parlamentosu yarın toplanacak

İngiliz parlamentosu yarın toplanacak

'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, mahkemenin aldığı kararın ardından parlamentonun yarın toplanması için talimat verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 14:46
İngiliz parlamentosu yarın toplanacak

Bercow, Anayasa Mahkemesinin hükümetin parlamentoyu tatil kararının yok hükmünde olduğuna karar vermesinin ardından, parlamento binası önünde basına açıklamalarda bulundu.

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Bercow, "Parlamento idarecilerine, parlamentonun yarın 11.30'da işbaşı yapması için gereken hazırlıkları tamamlaması talimatı verdim." dedi.

Bercow, kararını parlamentoda grubu bulunan partilerin liderleri ve üst düzey yetkilileriyle de paylaştığını kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz parlamentosu yarın toplanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN