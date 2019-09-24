Korku duvarı Tahrir’de yıkılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mısır'da ünlü Tahrir Meydanı'nda başlayan ve çoğu gençlerden oluşan protestocuların "Özgürlük, Adalet; Yeter Artık Sisi!" sloganları eşliğinde Sisi yönetiminin istifasını istediği gösteriler sürüyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Enver Arpa'ya göre Mısır'da aniden başlayan bu süreç, kimi tahlillerde sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilse de aslında pek de sürpriz bir durum değil. Anadolu Ajansı için analiz yazan Arpa "Sisi'nin takip ettiği baskıcı politikayla nispi bir sükûnet ortamı sağlamış olsa da kötü ekonomik gidişata duyulan tepkinin günden güne arttığı biliniyordu. 2011'de halkı meydanlara döken ve Hüsnü Mübarek'i koltuğundan eden sebepler hâlâ çözülmüş değil. Halkın önemli bir bölümü yoksulluk sınırında yaşıyor. Gençlerin kahir ekseriyeti işsiz ve gelirsiz. Her üç Mısırlıdan biri günde 1,40 doların altında bir gelirle yaşıyor" dedi.Arpa, "Sisi'nin destek kaybına uğradığı muhakkak. Yıpranmış haliyle iktidarda ne kadar kalabileceği kendisine destek çıkan dış güçlerin tutumuna bağlı" dedi.