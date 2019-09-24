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Ruslarla evlenen yabancılar 1 yıl sonra Rus vatandaşı olabilecek

Devlet Başkanı ’in imzaladığı kararnameye göre, Rus vatandaşlarıyla evlenen yabancıların vatandaşlık hakkı edinme süresi 1 yıla düşürüldü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 10:26
Ruslarla evlenen yabancılar 1 yıl sonra Rus vatandaşı olabilecek

Rusya'da geçtiğimiz yıllarda Rus vatandaşlığına geçiş ile ilgili hazırlanan tasarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnameyi imzalamasıyla resmileşti.

1 YIL SONRA RESMİ BAŞVURU YAPIP RESMEN...

Buna göre, yabancılar Rus vatandaşıyla evlendikten 1 yıl sonra resmi başvuru yapıp resmen Rusya vatandaşı olabilecek. Uzun zamandır üzerinde çalışılan tasarının resmiyete kavuşmasıyla birlikte Ruslarla evlenenlerin mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor.

Rus vatandaşlarıyla evlenenlerin doğrudan Rusya vatandaşlığına geçiş süresi daha önce en az 3 yıldı. Putin'in imzaladığı kararname, resmi gazetede yayınlandıktan sonra 2 Ekim'de fiili olarak uygulanmaya başlanacak.

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Ruslarla evlenen yabancılar 1 yıl sonra Rus vatandaşı olabilecek
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