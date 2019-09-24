Türkiye’den kararlılık uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki F-16 uçağının, Fırat'ın doğusunda uçuş icra ettiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile dün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" denildi.

Son dakika haberi: Türk F-16'lar Suriye Hava Sahasında

SINIRDA HAREKETLİLİK

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ise, zırhlı araçlarla askeri hareketliliğin olduğu gözleniyor. TSK'ya ait üs noktasında konuşlu zırhlı araçlara, bakımları yapılarak, Türk bayrakları asıldı. Hazırlıkları tamamlanan zırhlı araçların, Fırat'ın doğusunda, ABD ile ikinci ortak kara devriyesinde kullanılabileceği belirtildi. Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ederken Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyinden gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.



ANAYASA KOMİSYONU OLUŞTURULDU

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı. Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı. Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür etti.