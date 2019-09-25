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Evlat edindikleri çocuğun 22 yaşında çıktığını iddia etmişlerdi! Dünyanın konuştuğu olayda son dakika gelişme!

9 yıl önce evlat edindikleri 9 yaşındaki Natalia Grace’in aslında 22 yaşında olduğunu iddia etmişlerdi. Dünya ajanslarının son dakika olarak geçtiği haberde yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ailesi 9 yıl önce evlatlık aldıkları çocuğun kendilerini öldürmeye çalıştığını iddia ederek evi terk etmişti. Dünyayı şaşkına çeviren olayda yeni gelişme yaşandı. İşte son dakika ortaya çıkan haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 12:46
Evlat edindikleri çocuğun 22 yaşında çıktığını iddia etmişlerdi! Dünyanın konuştuğu olayda son dakika gelişme!

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünya bu olayı konuşuyor. Kristine Barnett ve eski kocası Michael Barnett 2010 yılında Natalia Grace adlı cücelik sendromuna sahip 6 yaşında Ukraynalı bir kız evlat edindi. Ancak 2013'te çift, Kanada'ya taşınmadan önce Natalia Grace'i Indiana'daki evlerinde terk etti ve çocuğu tek başına bıraktı. Natalia 3 sene boyunca burada tek başına yaşadı. Yıllar sonra Kristine Barnett ve eski kocası Michael Barnett hakkında dava açıldı. Ancak anne Kristine, Natalia Grace şoke eden iddialarda bulundu.

İşte şoke eden son dakika haberin detayları...

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Evlat edindikleri çocuğun 22 yaşında çıktığını iddia etmişlerdi! Dünyanın konuştuğu olayda son dakika gelişme!
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