Evlat edindikleri çocuğun 22 yaşında çıktığını iddia etmişlerdi! Dünyanın konuştuğu olayda son dakika gelişme!

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünya bu olayı konuşuyor. Kristine Barnett ve eski kocası Michael Barnett 2010 yılında Natalia Grace adlı cücelik sendromuna sahip 6 yaşında Ukraynalı bir kız evlat edindi. Ancak 2013'te çift, Kanada'ya taşınmadan önce Natalia Grace'i Indiana'daki evlerinde terk etti ve çocuğu tek başına bıraktı. Natalia 3 sene boyunca burada tek başına yaşadı. Yıllar sonra Kristine Barnett ve eski kocası Michael Barnett hakkında dava açıldı. Ancak anne Kristine, Natalia Grace şoke eden iddialarda bulundu.

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