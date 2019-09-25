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’ı tehdit etti ’e ‘hırsız’ dedi

Giriş Tarihi: 25.9.2019
İran’ı tehdit etti Çin’e ‘hırsız’ dedi
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na sert söylemleriyle damga vurdu. İran'a yönelik son dönemde birçok yaptırım getirdiklerini, buna rağmen İran'ın tavrının devam ettiğini vurgulayan Trump, "İran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır" dedi. Trump, Çin'e de gözdağı verdi: "Çin reformlar konusunda uluslararası topluma verdiği sözleri tutmadı, 5 yıllık kalkınma planı için bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı. ABD çıkarlarını koruyacaktır."
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İran’ı tehdit etti Çin’e ‘hırsız’ dedi
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