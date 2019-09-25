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Doğu Kudüs'te yerleşim birimlerini protesto için kurulan çadırı yıktı

ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında yeni Yahudi yerleşim birimlerini protesto amacıyla kurulan çadırı yıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 11:12
İsrail Doğu Kudüs'te yerleşim birimlerini protesto için kurulan çadırı yıktı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Es-Sevahire bölgesine sabah erken saatte baskın düzenleyen İsrail askerleri, burada aktivistler tarafından yerleşim birimleriyle mücadele için kurulan çadırı yıktı.

İsrail askerleri, aktivistlerden bölgeyi terk etmelerini istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, bölge sakinleri ve aktivistler, İsrail'in, arazilerini istila ederek Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürme girişimleriyle mücadele için cuma günü bir çadır kuracaklarını ve oturma eylemi yapacaklarını duyurmuştu.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğu kırsalındaki Es-Sevahire bölgesine birkaç hafta önce prefabrik evler yerleştirmişti.

Filistinliler, burada Ölü Deniz kıyısındaki Sevahire beldesi arazilerinin büyük kısmını ele geçiren bir yerleşim birimi inşa edilmesinden endişe ediyor.

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İsrail Doğu Kudüs'te yerleşim birimlerini protesto için kurulan çadırı yıktı
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