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Kan donduran haberi: Kendinden iki yaş küçük kız kardeşini 189 kez bıçaklayıp gözlerini oydu!

’dan gelen haberi adeta kan dondurdu! Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir kadın kendisinden iki yaş küçük kardeşini 189 yerinden bıçakladı. Yetimhanede büyüyen iki kız kardeşten 19 yaşındaki Elizaveta'nın küçük kardeşi Stefania'yı aşırı derecede kıskandığı ortaya çıktı. Korkunç tüm ülkede yankılandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 00:05 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 00:05
Kan donduran son dakika haberi: Kendinden iki yaş küçük kız kardeşini 189 kez bıçaklayıp gözlerini oydu!

'nın St. Petersburg şehrinde yaşanan haberi şoke etti. 24 Şubat 2016'da, 17 yaşındaki Stefania Dubrovina, sevgilisinin evinde ölü bulundu.

189 KEZ BIÇAKLADI

42 yaşındaki Aleksey Fateev'in dairesinde kanlar içinde, gözleri oyulmuş ve kulakları kesilmiş halde bulunan Stefania'nın tam 189 kez bıçaklandığı tespit edildi. Polisin yaptığı soruşturma sonucunda o gün evde olan ve birlikte eğlenen Stefania'nın 19 yaşındaki ablası Elizaveta Dubrovina, tutuklandı.

KISKANÇLIK CİNAYETİ

Yetimhanede büyüyen iki kız kardeşten 19 yaşındaki Elizaveta'nın küçük kardeşi Stefania'yı aşırı derecede kıskandığı ortaya çıktı.

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Kan donduran son dakika haberi: Kendinden iki yaş küçük kız kardeşini 189 kez bıçaklayıp gözlerini oydu!
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