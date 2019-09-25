Mehmetçik ikinci kez Fırat’ın doğusunda

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütünün işgali altındaki bölgede oluşturulması planlanan "Güvenli Bölge" çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye'nin ikinci ortak kara devriyesi gerçekleştirdi.

Akçakale'deki sınır karakolundan hareket eden Türkiye'ye ait zırhlı araçlar, Tel Abyad ve Rasulayn arasında kalan Abu Gabır köyünün karşısında bulunan acil müdahale ve tahliye kapısından Suriye sınırına geçti. Sınırın sıfır noktasında bir araya gelen TSK ve ABD konvoyu komutanları, burada bir süre yapılacak devriye planını görüştü.

Son dakika haberi: Türk F-16'lar Suriye Hava Sahasında

SİVİLLER GERİ DÖNECEK

4 ABD zırhlı araçlarıyla buluşan Mehmetçik, Suriye'nin Tel Abyad kentinin doğusunda Rasulayn'a kadar uzanan bölgede devriye görevine başladı. Devriyeye ABD'ye ait bir mayın arama tarama aracı da eşlik etti.

Askeri konvoy, daha sonra yaklaşık 15 kilometre doğudaki Süluk ilçesine doğru yöneldi. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, yaklaşık 3,5 saat sürdü. devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.

Türkiye, Fırat'ın doğusunda sınır güvenliğini ve yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünü sağlamak için düğmeye bastı. Bu konudaki kararlılığın ortaya koymasının ardından üzerine ağustosun ilk haftası ABD'li heyet Ankara'ya gelerek Milli Savunma Bakanlığı'nda bir dizi toplantılara katıldı.

Toplantıların ardından Fırat'ın doğusuna Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilecek güvenli bölge kurulması kararı alındı. Varılan mutabakatın ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde "Müşterek Harekat Merkezi" kurulmuştu.







F-16'LAR DA UÇTU

Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi" ifadeleri kullanıldı. Önceki gün de TSK'ya ait F-16'lar Suriye'de uçuş gerçekleştirmişti.



AFRİN'DE BOMBALI ARAÇ SALDIRISI: 5 ÖLÜ

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda 5 sivil öldü, 11 sivil yaralandı. Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Cinderes ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'deki bu eylemlerin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.