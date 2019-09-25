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Sisi karşıtı 1 milyon kişi sokağa çıkacak

Giriş Tarihi: 25.9.2019
Sisi karşıtı 1 milyon kişi sokağa çıkacak
Mısır'da darbeci lider Abdulfettah Sisi'nin demir yumruk yönetimine karşı başlayan isyan ateşi sürüyor. Cuma gününden bu yana 500'e yakın kişinin gözaltına alınmasına rağmen darbe yönetiminden kurtulmak isteyen halk, yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

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İngiliz Times gazetesindeki habere göre Sisi, cuma günü yapılması beklenen ve bir milyon kişinin katılması beklenen protesto yürüyüşüne hazırlanıyor. Haberde "Bir milyon kişilik yürüyüş çağrılarının ardından, Mısır liderinin iktidarının en büyük sınavına hazırlandığını" kaydedildi. Times gazetesi, beklenmedik gösterilerin rejimi hazırlıksız yakaladığını ve eylemcilerin 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan Tahrir Meydanı protestolarını hatırlatır bir şekilde, askeri yönetime son verilmesini istediğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise gösterilerden endişe duymadığını belirtti.
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Sisi karşıtı 1 milyon kişi sokağa çıkacak
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