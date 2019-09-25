Son dakika haberi: Elinde Türk bayrağı dövmesi var diye okula alınmadı! “Bu ırkçılıktır” dendi!

Günün son dakika haberi Almanya'nın Dortmund şehrinden geldi. Elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan gencin okula alınmayışını herkes konuşuyor. Okula sadece elini bantla kapatarak girebildiğini ve bu durum yüzünden arkadaşlarının onunla dalga geçtiğini belirten 16 yaşındaki Oğuzhan Öz, psikolojisinin bozulduğunu da ayrıca belirtti. Türk gencinin babası ise okula dava açmaya hazırlanıyor. Oğuzhan Öz aynı zamanda konu ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

İşte konu ile ilgili şoke eden son dakika ayrıntılar…