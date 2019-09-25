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haberi: Elinde var diye okula alınmadı! “Bu ırkçılıktır” dendi!

Elinde olduğu için okula alınmayan gençten haberi geldi. ’da meydana gelen olayda adında 16 yaşındaki Türk genci, elindeki Türk bayrağı dövmesi sebebi ile okula alınmadığını iddia etti. Elindeki dövmeyi asla sildirmeyeceğini belirten ’ün babası da okula dava açmaya hazırlanıyor. Okula sadece elindeki dövmeyi bantla kapatarak girebildiğini ifade eden gençle arkadaşlarının da dalga geçmesi gencin psikolojisini de bozuyor. İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 15:56
Son dakika haberi: Elinde Türk bayrağı dövmesi var diye okula alınmadı! “Bu ırkçılıktır” dendi!

Günün haberi 'nın şehrinden geldi. Elinde bulunan gencin okula alınmayışını herkes konuşuyor. Okula sadece elini bantla kapatarak girebildiğini ve bu durum yüzünden arkadaşlarının onunla dalga geçtiğini belirten 16 yaşındaki , psikolojisinin bozulduğunu da ayrıca belirtti. Türk gencinin babası ise okula dava açmaya hazırlanıyor. aynı zamanda konu ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

İşte konu ile ilgili şoke eden son dakika ayrıntılar…

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Son dakika haberi: Elinde Türk bayrağı dövmesi var diye okula alınmadı! “Bu ırkçılıktır” dendi!
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