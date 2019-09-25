Son dakika haberi: Eski sevgili dehşeti! İki sevgili eve geldiğinde şoke eden manzara ile karşılaştı!

Andrew Davids adlı ünlü mücevher markasının yaratıcısı olan iş insanı ve girişimci Andrew Bush, dört yıl boyunca Slovak model Mayka Kukucova ile aşk yaşamıştı. Çiftin ilişkisi 2013 yılının kasım ayında Andrew Bush'un isteğiyle sona erdi. Milyoner iş insanı, genç bir modelle aşk yaşamaya başladı.

ADIM ADIM İZLEDİ!

Bush, aradan çok geçmeden Maria Korotaeva adlı Rus modelle aşk yaşamaya başlamıştı. Çift ayrılmaz bir ikili olmuştu.

İş insanının eski sevgilisi Mayka Kukucova ise bu durumu kendine yediremeyerek, Bush ile yeni sevgilisini izlemeye ve adım adım takip etmeye başladı.