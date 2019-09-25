Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika haberi: Eski sevgili dehşeti! İki sevgili eve geldiğinde şoke eden manzara ile karşılaştı!

haberi: ! İki sevgili eve geldiğinde şoke eden manzara ile karşılaştı!

Ajanslardan gelen haberi o ülkede gündem oldu. Andrew Davids isimli milyoner iş insanı, yeni tanıştığı genç sevgilisi ile eve gidince şoke eden manzara ile karşılaştı. Terk edilmeyi kendisine yediremeyen eski sevgilisi onu yatakta bekliyordu. İşte korkunç son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 18:55
Son dakika haberi: Eski sevgili dehşeti! İki sevgili eve geldiğinde şoke eden manzara ile karşılaştı!

Andrew Davids adlı ünlü mücevher markasının yaratıcısı olan iş insanı ve girişimci Andrew Bush, dört yıl boyunca Slovak model Mayka Kukucova ile aşk yaşamıştı. Çiftin ilişkisi 2013 yılının kasım ayında Andrew Bush'un isteğiyle sona erdi. Milyoner iş insanı, genç bir modelle aşk yaşamaya başladı.

ADIM ADIM İZLEDİ!

Bush, aradan çok geçmeden Maria Korotaeva adlı Rus modelle aşk yaşamaya başlamıştı. Çift ayrılmaz bir ikili olmuştu.

İş insanının eski sevgilisi Mayka Kukucova ise bu durumu kendine yediremeyerek, Bush ile yeni sevgilisini izlemeye ve adım adım takip etmeye başladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Eski sevgili dehşeti! İki sevgili eve geldiğinde şoke eden manzara ile karşılaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN