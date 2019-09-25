Suudi Arabistan'dan İran'a tehdit

Kesin bir kanıya varmak için soruşturmanın tamamlanmasını beklediklerini söyleyen el-Cubeyr, saldırıların kuzeyden geldiğine emin olduklarını ve saldırıların başlatıldığı yerin soruşturmanın tamamlanmasının ardından açıklanacağını ifade etti. Cubeyr,"Saldırılara cevap için tüm seçenekler masada. Neler olduğunu tam olarak bildiğimizden emin olmak istiyoruz. Soruşturmanın ardından cevap vereceğiz. Askeri seçenek dâhil tüm seçenekler masada. Ancak Suudi Arabistan ne pahasına olursa olsun savaşmak istemiyor" sözlerini kullandı.

"DEVRİMDEN BERİ İRAN'DAN ÖLÜM VE YIKIM GÖRDÜK"

Suudi Bakan, Trump'ın 2018'de çekildiği nükleer anlaşmada istediği değişiklikler konusunda ABD ile aynı fikirde olduğunu söyleyerek, "İran'la yapılan anlaşmanın değiştirilmesi gerekiyor. İran'ın balistik füze programı kabul edilemez. Bir ulus devlet gibi davranan İran istiyoruz. Devrim'den beri İran'dan ölüm ve yıkım gördük. İyi bir komşu olan İran istiyoruz" dedi.