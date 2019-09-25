Trump için azil başvurusu

BUGÜN NELER OLDU

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıkladı. Pelosi, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor. Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukuğun üzerinde değildir" dedi. Pelosi'nin açıklamalarına Trump, Twitter hesabından yanıt verdi: "Bugün BM'de önemli bir gün, çok iş ve başarı var ve Demokratlar kasten daha çok son dakika vererek, bunu batırmak ve alçaltmak istiyorlar. Cadı avı çöplüğü. Ülkemiz için ne kötü."