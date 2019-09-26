ABD ile Honduras arasında mülteci anlaşması imzalandı

CNN'nin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) yapılan açıklamada, "Orta Amerika'dan düzensiz göçün önünü kesmeye yönelik ikili girişimleri genişletmek üzere Honduras hükümetiyle anlaşma imzalandığı" belirtildi.

DHS'den üst düzey bir yetkili, söz konusu anlaşmanın, Guatemala ve El Salvador ile halihazırda yapılan anlaşmalara benzer şekilde, üçüncü ülkelerden iltica başvurusu için Honduras üzerinden ABD'ye gelirken ilk olarak bu ülke makamlarına iltica talebinde bulunmadıkları takdirde, Washington yönetiminin mültecileri Honduras'a geri göndermesine izin vereceğini söyledi.

BBC'nin haberine göre, anlaşma çerçevesinde ABD, güney sınırı yoluyla ülkeye gelen Honduraslı sığınmacıları da ülkelerine iade edebilecek.

Anlaşmayı eleştiren bazı yorumcular, dünyadaki en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olan Honduras'ın, şiddet ve yoksulluktan kaçanlar için güvenli bölge olamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Honduras gazetesi "El Heraldo", Kübalı, Venezuelalı, Haitili, Nikaragualı ve bazı Afrikalı göçmenlerin Honduras üzerinden ABD'ye gittiğini kaydetti.

Gazete, ABD ile varılan anlaşmanın, her yıl, iltica başvurusu bekletilen yaklaşık 26 bin göçmenin Honduras tarafından misafir edileceği anlamına geldiği tahmininde bulundu.

TRUMP'A ABD YÜKSEK MAHKEMESİNDEN ONAY

Başkanlık kampanyası zamanında ABD'ye yapılan iltica başvurularını ve göçmen akınını büyük ölçüde bitirme sözü veren Trump, Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, ay başında Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlama getirilmesi talebini onaylamıştı.

Mahkeme kararına göre ayrıca Orta Amerika ülkelerinde yaşayan ancak ikinci bir ülke üzerinden ABD'ye giriş yaparak sığınma başvurusunda bulunan göçmenlerin de reddedileceği kaydedilmişti.

Bu kararın ABD yasalarına ve insan haklarına aykırı olduğu tartışılırken, Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın iltica başvurusu yapan göçmenleri Meksika'da bekletmesinin kanuna uygun olduğuna karar vermişti.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.