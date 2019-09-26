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, 'yu yaptırım listesine ekledi

, lideri 'yu ülkesinde ağır insan hakları ihlallerine karıştığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. ABD yönetimi, uzun süredir Küba'ya yönelik birçok yaptırımı uygulamaya devam ederken, 'daki siyasi durumdan da Küba'yı sorumlu tutuyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 22:50
ABD, Raul Castro'yu yaptırım listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'yu "ağır insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Castro'nun ülkesinde ağır insan hakları ihlallerine karıştığı savunuldu.

Açıklamada, kendi ülkesinde bu tür insan hakları ihlallerine karışan kişilerin yaptırıma maruz kalabileceklerine işaret edilerek, ilgili yasa bağlamında Castro ve ailesinin artık ABD'ye giremeyecekleri ve varsa mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

ABD yönetimi, uzun süredir Küba'ya yönelik birçok yaptırımı uygulamaya devam ederken, Venezuela'daki siyasi durumdan da Küba'yı sorumlu tutuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya verdiği destek dolayısıyla Küba yönetimini suçluyor.

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ABD, Raul Castro'yu yaptırım listesine ekledi
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