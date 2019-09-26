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'de bomba yüklü aracın bırakılma anı kamerada

beldesinde bomba yüklü minibüsün bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 13:41
Afrin'de bomba yüklü aracın bırakılma anı kamerada

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde önceki gün infilak eden bomba yüklü aracın bırakılma anı kameralara yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bomba yüklü minibüsün ara sokağa 2 kişi tarafından bırakıldığı, faillerin olay yerinden telefonla konuşarak uzaklaştıkları görüldü.

Önceki gün Afrin'in Cinderes beldesinde Yalangoz Caddesi'ndeki bir benzin istasyonu yakınlarında gerçekleşen patlamada, 5 sivil hayatını kaybetmiş, 11 sivil yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

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Afrin'de bomba yüklü aracın bırakılma anı kamerada
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