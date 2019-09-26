İsrail Filistinlilere ait evi yıktı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki bir evi yıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El Halil'in Dura ilçesine bağlı El-Hicre bölgesinde, Filistinli Samir Doden'e ait inşaat halindeki iki katlı ev İsrail askerlerince yıkıldı. İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği ve evin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldığı bildirildi. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.