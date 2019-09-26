İstanbul'daki acil toplanma alanları nerede? İşte deprem anlarında mahallenizdeki acil toplanma alanları...

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken deprem sonrasına yapılacaklar merak konusu oldu. İstanbul'da yaşanan depremin ardından olası afet durumlarında İstanbul'da acil toplanma alanları araştırılmaya başladı.

İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından 28 artçı deprem daha gerçekleşti. Meydana gelen depremlerin arıdından vatandaşlar, İstanbul acil toplanma alanlarını araştırmaya başladı. Peki İstanbul'daki acil toplanma alanları nerede? İstanbul acil toplanma alanları nereden öğrenilir?

MAHALLENİZDEKİ ACİL TOPLANMA ALANLARINI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Deprem konusunda bilgi toplamaya çalışan vatandaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar.

ACİL TOPLANMA ALANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD'ın sitesinde acil toplanma alanları ile ilgili verilen bilgiler şöyle:

ACİL TOPLANMA ALANI:

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA:

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet'e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.