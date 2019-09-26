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Terörden yıkılan eserleri yeniden yükselecek

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019
Terörden yıkılan Osmanlı eserleri yeniden yükselecek
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtlarıyla Suriye'de birçok bölgeyi terör örgütlerinden temizleyen Türkiye, terör saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelen Osmanlı ve Selçuklu eserlerini de yeniden ihya ediyor.

5400 ESER
1 buçuk yıldır onarımı süren 700 yıllık El Bab Ulu Camisi'nin restorasyonunda sona gelinirken bölgesinde yer alan Ömer Bin Hattat Cami ve Nebi Huri türbesinin de 2020 yılında yeniden hizmete gireceği belirtildi. Terör örgütlerinin Suriye'de harabeye çevirdiği camiler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak onarılıyor. 2003'ten bu yana dünya genelinde Osmanlı ve Selçuklu mirası 5 bin 400 eseri ayağa kaldıran Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. Yurtdışında da 23 eserin restorasyonu gerçekleştirildi.
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Terörden yıkılan Osmanlı eserleri yeniden yükselecek
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