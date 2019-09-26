Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşması sonrasında Libya'dan flaş açıklama

Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile heyetler arası düzeyde bir görüşme gerçekleştirdi.

Libya'daki gelişmeler ve ortak iş birliği alanlarının ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "uluslararası tanınırlığa sahip UMH hükümetine, Serrac'ın Trablus'u ve sivil devleti savunma konusundaki kararlı tutumuna desteğini vurguladığı" belirtildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac

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Erdoğan'ın "Libya'da sivil binaları ve hedefleri vuran güçleri kınadığına" yer verilen açıklamada, buna karşılık Serrac'ın "Türkiye'nin bizim yanımızda yer alan dostça tavrını takdir ediyoruz. Gerçek dost zor zamanlarda ortaya çıkar." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Serrac'ın, Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırılara Türkiye'nin karşı çıkmasını takdir ettiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac'ı kabul etmişti...

Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından istikrarı arayan Libya, Hafter'in son olarak başkent Trablus ve ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla 4 Nisan'da silahlı saldırı başlatmasıyla yeni bir şiddet sarmalına sürüklenmişti.

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