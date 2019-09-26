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Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi

'da, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen öğrencilerin okula gitmeyerek düzenlediği "İklim İçin "ne on binlerce çevreci destek verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 07:25
Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, öğrenciler tarafından koordine edilen gösteriler, Wellington, Auckland, Christchurch, Hamilton, Tauranga, Napier ve Dunedin gibi ülkenin büyük kentleri başta olmak üzere 40'tan fazla noktada gerçekleşti.

İlk ve orta dereceli okullardaki öğrencilerin bir günlüğüne okula gitmeyerek düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi" teması altındaki gösterilere, üniversite öğrencileri, iş insanları, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarından yaklaşık 170 bin çevrecinin katıldığı belirtildi.

- Başkent Wellington'da 40 bin çevreci sokaklara çıktı

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için düzenlenen gösterilerin en yoğun katılıma sahne olduğu başkent Wellington'daki Federal Parlamento binası önündeki eyleme 40 binden fazla Yeni Zelandalı destek verdi.

Çevreciler, "Bizim evimiz, dünyamız", "Kirlilik değil, çözüm üretin", "Annemizi (dünya) koruyun", "Ağaçları kucaklayın", "Dünyamızı temiz tutun", "Şimdi harekete geçin" yazılı pankartlar taşıdı.

Hükümetten iklim değişikliği konusunda acil durum ilan etmesi talebinde bulunan göstericiler, ekonominin yenilenebilir kaynaklardan oluşturulmaya başlanması yönünde çağrıda bulundu.

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Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi
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