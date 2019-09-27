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'dan 'ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti' açıklaması

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı , ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 16:02
İran'dan 'ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.

25 Eylül günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden ve bu şekilde İran yaptırımlarını ihlal eden Çinli Cosco Shipping Tanker Co. ve China Concord Petroleum Co. şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirtmişti.

TRUMP'IN 24 EYLÜL'DEKİ AÇIKLAMASI...

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Eylül günü Birlemiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "İran'ın bu şekilde devam etmesi durumunda bu ülkeye yaptırımların daha da artacağı" mesajını vermişti.

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İran'dan 'ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti' açıklaması
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