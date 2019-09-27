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İslamofobiye karşı ortak kanal

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın İslamofobi ile mücadeli için ortak televizyon kanalı kurma kararı aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Han, BM 74. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta üçlü bir toplantı yaptı. Han, "Üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık" dedi.
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İslamofobiye karşı ortak kanal
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