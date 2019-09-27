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askerleri sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

askerlerinin, gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesinde, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişi yaralandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 20:57

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişiyi yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Gazze sınırında her hafta cuma günü sınıra yakın 5 noktada düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine, bu hafta "el-Aksa ve esirleri" adı verildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor. Filistinlilerin, Mart 2018'den beri devam eden barışçıl gösterilerine, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda, şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı
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