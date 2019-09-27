BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Keşmir meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmelerle Keşmir Müslümanlarının gönüllerini fethetti.Muhammed Muştak (68): Bütün Müslüman ülkeler Keşmir meselesine sessiz kalırken bize bir tek Erdoğan liderliğinde Türkiye sahip çıkıyor.Raşit Abbbasi (62): Yıllardır bütün sıkıntılara katlanıyoruz, artık dayanacak gücümüz kalmadı. İyi ki Türkiye var. Cemmu Keşmir'deki Müslümanların özgür olmalarını istiyoruz. Türkiye dışındaki ülkelerin sessiz kalması bizi derinden yaralıyor.Gazeteci Tarık Naqash: Erdoğan bize değer veriyor ve önemsiyor. Biz Azad Keşmirliler de ona özel olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Erdoğan'ın Keşmirlilerin kalbinde özel bir yeri var.