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İyi ki var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Keşmir’de yaşananlara sessiz kalmaması bölge sakinlerini memnun etti. Keşmirliler “İyi ki var” diyor

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019
İyi ki Türkiye var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Keşmir meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmelerle Keşmir Müslümanlarının gönüllerini fethetti.
Muhammed Muştak (68): Bütün Müslüman ülkeler Keşmir meselesine sessiz kalırken bize bir tek Erdoğan liderliğinde Türkiye sahip çıkıyor.
Raşit Abbbasi (62): Yıllardır bütün sıkıntılara katlanıyoruz, artık dayanacak gücümüz kalmadı. İyi ki Türkiye var. Cemmu Keşmir'deki Müslümanların özgür olmalarını istiyoruz. Türkiye dışındaki ülkelerin sessiz kalması bizi derinden yaralıyor.
Gazeteci Tarık Naqash: Erdoğan bize değer veriyor ve önemsiyor. Biz Azad Keşmirliler de ona özel olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Erdoğan'ın Keşmirlilerin kalbinde özel bir yeri var.
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