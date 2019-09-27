Japonya'nın savunma raporunda Kuzey Kore ve Çin endişesi

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Bakanlar Kurulu onaylı savunma raporunda, Çin'in "üst düzey savunma harcamalarının artması, siber uzay gibi yeni güvenlik alanlarında yeteneklerinin hızla gelişmesi ve bölgesel sularda ve hava sahasında askeri faaliyetlerin genişlemesi" ile ilgili endişeler ifade edildi.

Yıllık savunma raporunda, "Japonya dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası toplumun bu gelişmelere ilişkin güçlü güvenlik kaygıları olduğu" belirtildi.

Diğer yandan raporda, Çin'in "bölgesel ve küresel meselelerde daha iş birlikçi şekilde aktif rol oynamasının" beklendiğine de işaret edildi.

Raporda, pek çok ülke askeri üstünlük sağlamak için yeteneklerini geliştirirken Çin ve Rusya'nın, "ABD ve müttefiklerinin dış uzayı kullanmasını engellemek" üzere yeteneklerini artırdığı kaydedildi.

Çin ve Rusya'nın, uyduları yok etmek ya da karayla iletişimini engellemek için füze ve uydular geliştirdiğine işaret edilen raporda, "Uzayın istikrarlı kullanımına yönelik tehditler yoğunlaşıyor." ifadesi yer aldı.

"KUZEY KORE, JAPONYA'NIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN CİDDİ BİR TEHDİT"

Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerinin "Japonya'nın güvenliği açısından hala ciddi ve yakın bir tehdit oluşturduğu" vurgulanan raporda, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze kapasitesinde önemli bir değişiklik olmadığı" ve Pyongyang'ın, "nükleer savaş başlıklarını balistik füzelere yerleştirebilecek kadar küçülttüğünün değerlendirildiği" aktarıldı.

Raporda, Kuzey Kore'nin füze menzillerini daha da artırmayı, ani saldırı kabiliyetini geliştirmeyi ve füze fırlatma yöntemlerini çeşitlendirmeyi hedeflediği değerlendirmesinde bulunuldu.

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şüphesiz, ülkemizi Kuzey Kore füze tehditlerine karşı savunmaya tamamen hazırlıklı olmalıyız. Önleyici tedbirlerimizi ilerletmeye devam edeceğiz." dedi.

Kono, "savunma bütçesi hızla artmakta olan Çin'in savunma alanında büyük güç haline geldiğini" söyledi.

Yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesini 1 Ağustos'ta gerçekleştiren Kuzey Kore, son olarak 10 Eylül'de denediği füzelerin "süper büyük" çoklu sistemle fırlatıldığını açıklamıştı.

Japonya, güvenlik iş birliği ortakları sıralamasında Güney Kore'yi geriletti

Raporda, ayrıca, Japonya'nın güvenlik iş birliği yaptığı ülkeler arasında Güney Kore'nin sırasını gerilettiği dikkati çekti.

Japonya'nın güvenlik iş birliği ortağı olarak, en önemli müttefiki ABD haricinde sıraladığı ülkeler arasında geçen sene ikinci sırada yer alan Güney Kore'den bu sene dördüncü sırada bahsedildi.

Güney Kore ile Japonya arasındaki dış ticaret tartışması sürerken Japonya, 2 Ağustos'ta Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı.

Seul yönetimi de buna karşılık, 22 Ağustos'ta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını belirtmişti.

Güney Kore, 17 Eylül'de de Japonya'yı, Japon şirketlerine dış ticarette kolaylıklar tanınmasını sağlayan "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardığını duyurmuştu.

Japonya'nın geçen seneki savunma raporunda Asya-Pasifik bölgesinin güvenliğini potansiyel olarak bozan askeri eylemlerin arttığına ülke ismi verilmeden dikkat çekilmiş, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının, Japonya'nın ulusal güvenliği için "ciddi ve yakın tehdit haline geldiği" ifade edilmişti.