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’ın ilk sosyal medya fenomeninin katili 3 yıl sonra yakalandı

’ın ilk sosyal medya fenomeni Qandeel Baloch’u boğarak öldüren kardeşine ömür boyu hapis cezası verildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 15:41
Pakistan’ın ilk sosyal medya fenomeninin katili 3 yıl sonra yakalandı

Pakistan'ın ilk sosyal medya yıldızı Qandeel Baloch, sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafının ardından yatağında ölü bir şekilde bulunmuştu. Pakistanlı yıldızın ölümünden 3 yıl sonra erkek kardeşi, Qandeel'in ölümünden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Qandeel'in kardeşi Waseem, ünlü olduğu için ailesine yakışır hareketlerde bulunmadığını iddia ederek kardeşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Waseem'in itirafının ardından mahkeme cinayetle suçlanan 6 kişiyi beraat ettirdi.
Waseem'in avukatı Sardar Mehmood, müvekkilini yüksek mahkeme tarafından beraat etmesini umduğunu söyledi.
Qandeel'in bir diğer kardeşi Arif'in ise firari olduğu kaydedildi.
Pakistan'da kadın hakları
Dünya Ekonomik Forumu'na göre, Pakistan cinsiyet eşitliği konusunda dünyanın en kötü en kötü ikinci ülke konumunda. Pakistan'ın en ciddi konularından biri erken evlilik. Ülkedeki kız çocuklarının yüzde 3'ü 15, yüzde 21'i ise 18 yaşından önce evleniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre, 5 milyondan fazla ilkokul çağındaki kız çocukları eğitimlerine devam etmiyor.

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Pakistan’ın ilk sosyal medya fenomeninin katili 3 yıl sonra yakalandı
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