Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Trump'tan İran'ın yaptırım açıklamasına yalanlamat!

Trump'tan 'ın yaptırım açıklamasına yalanlamat!

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi. Ruhani'nin bu açıklamasından kısa bir süre sonra ABD Başkanı da bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın kendisinden yaptırımların kaldırılmasını istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 17:18
Trump'tan İran'ın yaptırım açıklamasına yalanlamat!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme yapmak için kendisinden yaptırımları kaldırmasını talep ettiğini fakat bu talebi geri çevirdiğini duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Trump, "ABD Başkanı Donald Trump: İran görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Tabiki hayır dedim." dedi.

Trump'ın bu açıklamasından kısa bir süre önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtmişti.

İran'dan 'ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti' açıklaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan İran'ın yaptırım açıklamasına yalanlamat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN