200 bin konut inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölgeye ilişkin "Niyetimiz, ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun desteğiyle burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır" demişti. TRT Haber'deki detaylara göre, bölgede 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.

ARAZİ DE VERİLECEK

Köylerin her birinde 3+1 ev ile ahırdan oluşan bin konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek. Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre 1 dönüm arazi verilecek. İlçelerin ise her birinde 3+1 ve 2+1 konutlardan oluşan 6 bin konut, 1 merkez cami, 10 mahalle camii, 16 derslikli 8 okul, 1 lise, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi, 1 küçük stat, 4 mahalle, sosyal tesisler ile 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, üniversite ve yerleşimlerin ihtiyacı olan teknik altyapı gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılar projelendirilecek. Toplam 200 bin konut yabancı fonlarla oluşturulacak. 1 milyon kişilik yerleşimin inşaat maliyeti yaklaşık 150 milyar 965 milyon 400 bin lira tutuyor.

'BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ'

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de oluşturulmaya çalışılan Güvenli Bölge konusunda ABD'nin üzerine düşeni tam anlamı ile yerine getirmediğine işaret etti. Çavuşoğlu, "Özellikle derinlik konusunda ABD'den farklı sesler geliyor. Gelinen noktadan memnun değiliz, tatmin olmadık, bunu da Amerikalılara açık ve net bir şekilde söyledik. Bu oyalama devam ederse biz kendi başımızın çaresine bakarız diyoruz" dedi.