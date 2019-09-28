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bombalı saldırıların gölgesinde sandığa gidiyor

'da bugün bombalı saldırıların gölgesinde yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanılıyor. Kandahar ve başkent Kabil yakınlarında iki ayrı düzenlendi.

Giriş Tarihi: 28.9.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 09:03
Afganistan bombalı saldırıların gölgesinde sandığa gidiyor

Saldırılarda hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ancak yaralılar olduğu belirtiliyor. Kandahar'da oy kullanma işlemi başladıktan sonra bir patlama yaşandı. Bu saldırının ardından bir patlama haberi de başkent Kabil'den geldi.

Bölgede oy verme işlemine güvenlik sağlanana kadar ara verildi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 9 milyon 600 bin kişi oy kullanmak için kayıt yaptırdı.

Ancak seçime güvenlik nedeniyle kayıt yaptıran seçmenlerin yarısının katılmayabileceği belirtiliyor. Seçim merkezlerinin üçte biri taliban tehdidi nedeniyle faaliyet gösteremeyecek.

Mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, 15 adayın yarıştığı seçimin favorisi olarak görülüyor.

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Afganistan bombalı saldırıların gölgesinde sandığa gidiyor
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