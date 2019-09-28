Arnavutluk’ta 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni

BUGÜN NELER OLDU

Arnavutluk'unkuzeyindeki İşkodra şehrinde ülkenin komünizmle yönetildiği dönemden bu yana ilk defa hafızlık töreni düzenlendi. İşkodra Hafızlık Merkezi mezunu 13 kişi için Parruca Camisi'nde yaklaşık 70 yıl aradan sonra düzenlenen ilk icazet törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Hafızlık programının organizasyonunu üstlenen İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj, Hafızlık Merkezi'nin kurulmasının üzerinden sadece iki yıl geçtiğini anımsatarak, merkezin ilk 13 hafızının mezuniyet törenine katılmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. İstanbul merkezli Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı destekleriyle İşkodra merkezli İstanbul Derneği tarafından ülkede komünizmin yıkılmasından sonra açılan ilk hafızlık merkezi olan İşkodra Hafızlık Merkezi, 2017'de faaliyete geçmişti.