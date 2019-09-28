Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Arnavutluk’ta 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni

’ta 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
Arnavutluk’ta 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni
Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde ülkenin komünizmle yönetildiği dönemden bu yana ilk defa hafızlık töreni düzenlendi. İşkodra Hafızlık Merkezi mezunu 13 kişi için Parruca Camisi'nde yaklaşık 70 yıl aradan sonra düzenlenen ilk icazet törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Hafızlık programının organizasyonunu üstlenen İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj, Hafızlık Merkezi'nin kurulmasının üzerinden sadece iki yıl geçtiğini anımsatarak, merkezin ilk 13 hafızının mezuniyet törenine katılmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. İstanbul merkezli Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı destekleriyle İşkodra merkezli İstanbul Derneği tarafından ülkede komünizmin yıkılmasından sonra açılan ilk hafızlık merkezi olan İşkodra Hafızlık Merkezi, 2017'de faaliyete geçmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutluk’ta 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN