Balkonda da sigara içmek yasaklandı

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'da alınan yeni bir kararla balkonlarda sigara içilmesi yasaklandı. 1 Ekim'den itibaren otellerin, apartmanların, pansiyonların ve dairelerin balkonlarında sigara içilemeyecek. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikle buralarda, ateş yakmak, mangal ve barbekü yapmakta yasaklandı. Karar göre, sinemalarda film gösterimi öncesinde yangın çıkması durumunda yapılacakların anlatıldığı videolar gösterilecek. Öte yandan Hollanda'da ise restoran ve kafelerde sigara içilmesi tamamen yasaklandı. DIŞ HABERLER