Darbeci Sisi’den Kurtuluş Cuma’sı

BUGÜN NELER OLDU

Mısırtarihinin ilk demokrasi yolculuğuna darbe yapan ve arkasına aldığı Batı desteği ile ülkeyi 5 yıldır demir yumrukla yöneten darbeci Abdülfettah Sisi'nin koltuğu sallanıyor. Darbe yönetimi boyunca ilk kez geçtiğimiz cuma günü düzenlenen Sisi karşıtı gösteriler dün de devam etti. Çok sayıda kişi, "Kurtuluş Cuması" sloganlarıyla Gize, Kina, Luksor ve Süveyş gibi yerlerde sokaklara aktı. 1 haftadır süren "1 milyonluk gösteri" çağrılarının ardından Sisi yönetimi başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı çevresinde olağanüstü önlemler alınca göstericiler de Tahrir dışındaki bölgelerde eylemlerine devam etti.Ülkenin çeşitli yerlerinde sokağa çıkanlar bir kez daha "Def ol Sisi" sloganları attı. "1973'te İsrail, 2011'de Hüsnü Mübarek'e karşı durduk, şimdi de sıra Sisi'de" mesajları yayımlayan protestocular, güvenlik güçlerinin aldığı tüm sert tedbirlere rağmen Sisi'ye karşı sokağa çıkmaya devam edeceklerini duyurdu. Gösteriler geçen hafta Mısırlı eski müteahhit ve oyuncu Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar ve Sisi yönetimindeki yolsuzlukları anlatan videoların ardından başlamıştı.