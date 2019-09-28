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Son Dakika: Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak yaptı

Son Dakika Haberi: Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak ABD'nin kentine yaptı.

Giriş Tarihi: 28.9.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 09:23
Son Dakika: Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı

74'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısının ardından ABD'den ayrılmak için havalanan ve Pakistan Başbakanı İmrah Han'ın da olduğu heyeti taşıyan uçak teknik bir arıza sebebiyle ABD'nin New York kentine acil iniş gerçekleştirdi.

TEKNİK ARIZA YAPTI!

Pakistan merkezli Geo TV'nin haberine göre Başbakan İmran Han'ı taşıyan uçak Kanada'nın Toronto kenti yakınlarında teknik bir arıza yaptı. Teknik arıza sebebiyle uçak New York kentine 700 km'lik uçuş gerçekleştirdi.

Pakistan heyetinin geceyi New York kentinde geçireceği ve uçaktaki arızanın giderilmesinin ardından Pakistan'a geri döneceği bildirildi.

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Son Dakika: Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı
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