Bu otelde erkek yok

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İspanya'nın Mallorca adasında kadınlara özel ilk otel açıldı. 39 oda, bir havuz, spa, kütüphane ve çatı terası olan 4 yıldızlı Som Dona Hotel, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyen kadınlar için yeni bir alan sunuyor. Masajlar, tedaviler, jakuzi, solaryum gibi sağlıklı yaşam hizmetleri ve aynı zamanda yerel yiyeceklerle "esnek gastronomi" otelin odakları arasında. "Erkek yok" politikasının ziyaretçiler için de geçerli olduğu otel, işe alım konusunda da kadınlara öncelik veriyor. Som Dona Hotels Başkanı Joan Enric Capella, "Hedefimiz, geleneksel olarak erkeksi olarak anılan işleri yapan kadınların belli bir görünürlük kazanmasını sağlamak" dedi. Otelde çift kişilik odaların bir gecelik fiyatı 72.50 eurodan (470 TL) başlıyor.