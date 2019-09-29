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, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı

Üst Yöneticisi , Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını yaptı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 23:18 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 23:18
Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak Starshipi tanıttı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının ''Mk1'' versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi.

Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.

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Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı
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