Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde

Volkan ve yapılan açıklamada, eyaletin kıyı bölgelerinde yerel saatle 10.02'de 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 09:37
Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güney eyaletlerinden Davao Occidental'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, eyaletin kıyı bölgelerinde yerel saatle 10.02'de 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssü, eyalete bağlı Jose Abad Santos kentinin 124 kilometre doğusu olarak belirlendi.

Can veya mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmasa da yetkililer artçı sarsıntıların geleceği uyarısında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN