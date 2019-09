Güvenli bölgeye Rusya’dan destek

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin," Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Lavrov, düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ve Türkiye ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin sorusuna, "Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor" yanıtını verdi.Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği söz konusu olduğu için güvenli bölge konusuna "kayıtsız" olmadıklarını ve her iki ülkeyle de görüştüklerini söyleyen Lavrov, "Amerikalıların bölgedeki Kürtleri kullanıldığını" ve "öz yönetim organları oluşturmak için somut adımlar atıldığını" söyledi.Suriye Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacağı bildirildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Eylül'de Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıklamış, taraflarla görüştükten sonra komiteyi toplayacağını söylemişti.