Hindistan’da yağışlar bir haftada 59 can aldı

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Hindistan'ınkuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında bir haftada 59 kişi yaşamını yitirdi. Eyalet Afet Yönetim ve Yardım Ofisi Sözcülerinden Sandhaya Kureel, eyalet genelinde bir haftadır etkili olan yağışların sellere yol açtığını belirtti. Kureel, sellerde evlerin çökmesi, yıldırım çarpması, boğulmalar ve yılan ısırmaları sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yağışların şiddeti sebebiyle eyalet başkenti Lucknow ile Amethi ve Hardoi kentlerinde okulların kapandığı öğrenildi.