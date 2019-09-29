Hong Kong'daki protestolar sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda, polis, hükümet binalarına yönelen göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı ve protestocuları belirlemek için toplumsal müdahale aracından boyalı su sıktı. Çin Ulusal Bayramı'nı 1 Ekim Salı günü kutlamaya hazırlanan Hong Kong'da binlerce gösterici, hafta sonu da protestolarını sürdürdü.

Kent merkezindeki işlek bir cadde boyunca yürüyen binlerce göstercinin hükümet binalarına yönelmesi ve molotofkokteyli atması üzerine, polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.