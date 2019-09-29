Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Hong Kong'daki protestolar sürüyor

'daki protestolar sürüyor

'in Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda, polis, hükümet binalarına yönelen göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı ve protestocuları belirlemek için toplumsal müdahale aracından boyalı su sıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 15:31
Hong Kong'daki protestolar sürüyor

'in Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda, polis, hükümet binalarına yönelen göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı ve protestocuları belirlemek için toplumsal müdahale aracından boyalı su sıktı. Çin Ulusal Bayramı'nı 1 Ekim Salı günü kutlamaya hazırlanan Hong Kong'da binlerce gösterici, hafta sonu da protestolarını sürdürdü.

Kent merkezindeki işlek bir cadde boyunca yürüyen binlerce göstercinin hükümet binalarına yönelmesi ve molotofkokteyli atması üzerine, polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hong Kong'daki protestolar sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN