Lüksemburg‘dan Türkiye’ye mali destek çağrısı

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LüksemburgDışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Suriyelilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi gerektiğini söyledi. Asselborn, Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği röportajda, AB'nin mülteci politikasıyla ilgili olarak, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık. Bu yüzden AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi lazım" değerlendirmesinde bulundu. Asselborn, "Bu para, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a veya hükümetten herhangi bir kimseye değil, örneğin mülteci çocukların okula gidebilmesi ve bu insanların sağlık ihtiyaçları için verilecek" ifadesini kullandı. Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos'un 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret ederek mültecilerin durumuna ilişkin görüşmelerde bulunacağı belirtildi.