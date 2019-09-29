Suudi Arabistan'da şoke eden gelişme! Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü

Suudi devlet televizyonu Kral Selman'ın yakın koruması olarak görev yapan General Abdülaziz'in Cidde'de öldürüldüğünü duyurdu. Generalin bir arkadaşıyla tartışması sonucu vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

SİYASİ BİR SUİKAST Mİ?

NTV'nin haberine göre; General Abdülaziz'in 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Abdülaziz'in bu ay içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikaste kurban gitmiş olabileceği belirtiliyor.

Son Dakika: Veliaht Prens Bin Selman'dan şoke eden Kaşıkçı itirafı! 'Benim sorumluluğum altında oldu'

KAŞIKÇI CİNAYETİNİ KABUL ETMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğunu kabul etmişti.