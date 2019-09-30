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Türklerinin lideri Mahdum hayatını kaybetti

Türklerinin lideri ve eski milletvekili , 77 yaşında hayatını kaybetti. Mahdum'un oğlu , yaptığı açıklamada, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle 'de tedavi gören babası Abdülkerim Mahdum'un kısa süre önce döndüğü memleketi Cüzcan vilayetinin Kızılayak köyünde hayatını kaybettiğini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 09:58
Afganistan Türklerinin lideri Mahdum hayatını kaybetti

Afganistan Türklerinin lideri ve eski milletvekili Abdülkerim Mahdum, 77 yaşında hayatını kaybetti. Mahdum'un oğlu Muhammed Sadik Mahdum, yaptığı açıklamada, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'de tedavi gören babası Abdülkerim Mahdum'un kısa süre önce döndüğü memleketi Cüzcan vilayetinin Kızılayak köyünde hayatını kaybettiğini belirtti.

Mahdum'un cenazesi, öğle namazının ardından köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.

ABDÜLKERİM MAHDUM KİM?

1942 yılında Afganistan'ın Cüzcan vilayetine bağlı Kızılayak köyünde doğan Abdülkerim Mahdum, 26 yaşında milletvekili oldu.

İki dönem parlamentoda milletvekilliği yapan Mahdum, Afganistan'daki okullarda Türk dilinde eğitim verilmesini ve Afgan Milli Radyosu'nda, Türkmen ve Özbek dilinde ikişer saat yayın yapılmasını sağladı.

Ülkede çeşitli Türk boylarının birlikte yer aldığı, "Erkin Türkistan" isminde bir Türk partisinin kurulmasına öncülük eden Mahdum, 1978'de Türkiye'ye yerleşti.

Mahdum, 1982 yılında 4 bin 500 Türk asıllı Afgan göçmenin Türkiye'ye gelmesini sağladı.

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Afganistan Türklerinin lideri Mahdum hayatını kaybetti
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