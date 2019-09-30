Cenevre süreci başlıyor

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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin geleceğini yazacak Anayasa Komitesi'nin çalışma prensibi ve çerçevesini kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, 20 aylık müzakerelerin ardından kurulan komitenin ilk toplantısını 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde yapacağı belirtildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Eylül'de Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu açıklamış, taraflarla görüştükten sonra komiteyi toplayacağını söylemişti. Ayrıntılar, BM tarafından önceki akşam paylaşıldı. Buna göre, Anayasa Komitesi 50'şer kişilik üç gruptan oluşacak. Bu gruplar; Suriye hükümeti, Suriye muhalefeti ve iki tarafla da bağlantısı olmayan Suriyeli sivil toplum örgütü temsilcilerinden toplamda 150 kişi olacak. Komite, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşacak. 45 kişilik küçük grup, anayasa yazım komitesi olacak. Maddeler için karar yeterlilik oranı ise yüzde 75 çoğunluk olarak açıklandı.Anayasa Komitesi'nde eş başkanlık sistemi uygulanacak. Başkanlardan biri Suriye hükümetinden biri de Suriye muhalefetinden olacak. Açıklamaya göre, Anayasa Komitesi'nin görev tanımı henüz net değil. Yani, yeni bir anayasa mı yazılacak, yoksa 2012 yılında Beşar Esad yönetiminin hazırladığı ve referanduma sunduğu anayasa mı revize edilecek bu kesinlik kazanmadı.