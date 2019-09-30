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ölümleri iki bini geçti

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Giriş Tarihi: 30.9.2019
Ebola ölümleri iki bini geçti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan ebola salgınında 2 bin 14 kişi hayatını kaybetti. Bakanlığın raporuna göre, 3 bin 186 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında 3 bin 72 kişide ebola virüsüne rastlandı. Ayrıca, yapılan tedavi sonucu ebola virüsü taşıyan 989 kişi sağlığına kavuşurken 69 hastanın ise tedavisi sürdüğü belirtildi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.
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Ebola ölümleri iki bini geçti
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